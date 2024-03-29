Кличко передал Патрульной полиции Киева мотоциклы как помощь от Германии

"Сегодня передали Патрульной полиции Киева 11 мотоциклов BMW, которые столица получила в качестве помощи от Свободной земли Бавария. Мотоциклы оборудованы всем необходимым для патрулирования улиц. Полученная техника поможет столичным патрульным оперативно реагировать на вызовы, быть более маневренными и мобильными", - заявил Кличко.

Мэр Киева поблагодарил международных партнеров за всестороннюю поддержку и помощь.

"Я благодарен международным партнерам, которые продолжают нас поддерживать. Благодаря их помощи мы передаем на фронт необходимую технику и оборудование. Оснащаем современной техникой экстренные службы столицы, от оперативной работы которых зависит покой в городе и человеческие жизни. Только в прошлом году Бавария передала Киеву 20- тонну грузовик гуманитарной помощи и 6 спецавтомобилей. В частности, 3 новых современных "скорых" Renault, микроавтобус Ford, пожарный Mercedes и автомобиль Iveco. Эти авто уже работают в службах столицы", - отметил Кличко.

Напомним, ранее Виталий Кличко передал 63 отдельной механизированной бригаде 35 антенн для ночных дронов-бомбардировщиков, приобретенных с помощью Международного благотворительного фонда "Фонд друзей Украины".