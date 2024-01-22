RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кличко передал партию FPV-дронов спецназам из президентской бригады

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко передал партию FPV-дронов бойцам 23 батальона спецназначения при Президентской Бригаде им. Богдана Хмельницкого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Кличко.

"В 23 отдельный батальон специального назначения ОПБ, который обратился ко мне за помощью, отправятся 40 FPV дронов. Пусть эта благотворительная помощь будет вкладом в уничтожение врага", - написал Кличко.

Он также уточнил, что бойцы 23-го батальона защищают Украину на Донбассе.

Ранее сообщалось, что на январской сессии Киевсовета 500 миллионов гривен из столичного бюджета было дополнительно выделено на закупку дронов для ВСУ.

Также Кличко сообщал, что передал защитникам Авдеевки более 200 дронов, которые они заказывали вместе с братом Владимиром Кличко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВиталий Кличко