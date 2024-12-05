Кличко передал партию дронов от киевлян бойцам 4 бригады оперативного назначения

"Сегодня бойцам 4-й бригады Нацгвардии Украины от общины столицы передали очередную партию помощи. На одно из самых горячих направлений фронта отправятся еще 1000 FPV-дронов (ночных с тепловыми камерами), чтобы помогать военным уничтожать врага. А недавно, 21 ноября, в День Достоинства и Свободы, бойцы 4-й бригады получили от общины бомберы "HEAVYSHOT", БпЛА Mavic разных типов.

Мэр отметил, что с 2022 года Киев выделил из бюджета города почти 800 млн грн на оснащение 4 бригады Нацгвардии. В частности, в этом году – более 310 млн грн.

"Мы продолжим помогать нашим защитникам и дальше. И за средства общины, и привлекая небюджетные средства", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что в 2024 году общая сумма средств, направленных Киевом на нужды Сил обороны, составит около 10 млрд гривен. По словам мэра города Виталия Кличко, в следующем году поддержка военных будет не меньше, чем в текущем году.