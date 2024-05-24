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Кличко передал 820 дронов от общины Киева 112 бригаде ТрО на годовщину создания

Фото: Кличко передал 820 дронов от общины Киева 112 бригаде ТрО (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко передал от общины столицы более 800 дронов бойцам 112 бригады ТрО Киева и сообщил о выделении дополнительных средств на оснащение военного подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Сегодня передал от общины столицы еще более 800 дронов - 600 fpv и 220 Mavic - бойцам 112-й отдельной бригады Теробороны Киева, которая отмечает годовщину своего создания. И также сообщил военным, что город выделил из бюджета еще 150 миллионов гривен на оснащение бригады" , – сообщил Кличко.

По его словам, это уже не первая бюджетная помощь от Киева для 112 ОБРТРО в этом году.

"До этого, с начала года, мы тоже выделяли средства этой бригаде. В общем, это уже 300 млн грн в 2024-м", - подчеркнул мэр Киева.

Виталий Кличко также вручил бойцам 112 бригады награды от столицы - медали "Честь. Слава. Государство".

Мэр столицы также подчеркнул, что город и дальше будет делать все, чтобы помогать защитникам приближать победу.

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Виталий Кличко