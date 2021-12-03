Кличко передав ветеранам війни ключі від автівок

Кличко вручив ключі від нових авто 6 ветеранам російсько-української війни, які отримали інвалідність, та подякував їм за мужність і відвагу.

"Я розумію, що ніякі слова та цінні подарунки не повернуть вам здоров’я. І наше завдання - зробити ваше життя більш комфортним. А також - допомагати з реабілітацією, лікуванням, забезпечити соціальні пільги. Бо ми, всі громадяни України, мешканці столиці - у великому боргу перед вами", - сказав мер Києва.

Він наголосив, що столична влада завжди шукає можливості для підтримки ветеранів.

Також Кличко нагородив подяками представників громадських організацій, які опікуються потребами людей з інвалідністю

"Сьогодні, в Міжнародний день людей з інвалідністю, ми зібралися, щоб висловити вдячність усім керівникам та членам громадських організацій, які опікуються потребами людей з інвалідністю. Міська влада робить сьогодні все можливе, аби щоденне життя людей з інвалідністю було більш комфортним. Київ працює над тим, аби стати максимально безбар’єрним і комфортним для усіх мешканців", - завив мер Києва.

Він зазначив, що для зручності людей з інвалідністю в Києві обладнують пандуси і ліфти в лікарнях, школах та дитсадках, облаштовують наземні переходи зі звуковим супроводженням та дублюють надписи шрифтом Брайля. Кияни з інвалідністю регулярно отримують адресну матеріальну допомогу від міста та тощо. Тільки цього року фінансову підтримку отримали 104 громадських об’єднання осіб з інвалідністю на загальну суму 17,4 млн грн.