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Кличко передав ветеранам війни ключі від автівок

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Київ, П'ятниця 03 грудня 2021 16:48
Кличко передав ветеранам війни ключі від автівок Фото: мер Києва Віталій Кличко із ветеранами (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Мер Києва Віталій Кличко вручив ключі від автомобілів ветеранам російсько-української війни та нагородив подяками представників громадських організацій, які опікуються потребами людей з інвалідністю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

Кличко вручив ключі від нових авто 6 ветеранам російсько-української війни, які отримали інвалідність, та подякував їм за мужність і відвагу.

"Я розумію, що ніякі слова та цінні подарунки не повернуть вам здоров’я. І наше завдання - зробити ваше життя більш комфортним. А також - допомагати з реабілітацією, лікуванням, забезпечити соціальні пільги. Бо ми, всі громадяни України, мешканці столиці - у великому боргу перед вами", - сказав мер Києва.

Він наголосив, що столична влада завжди шукає можливості для підтримки ветеранів.

Також Кличко нагородив подяками представників громадських організацій, які опікуються потребами людей з інвалідністю

"Сьогодні, в Міжнародний день людей з інвалідністю, ми зібралися, щоб висловити вдячність усім керівникам та членам громадських організацій, які опікуються потребами людей з інвалідністю. Міська влада робить сьогодні все можливе, аби щоденне життя людей з інвалідністю було більш комфортним. Київ працює над тим, аби стати максимально безбар’єрним і комфортним для усіх мешканців", - завив мер Києва.

Він зазначив, що для зручності людей з інвалідністю в Києві обладнують пандуси і ліфти в лікарнях, школах та дитсадках, облаштовують наземні переходи зі звуковим супроводженням та дублюють надписи шрифтом Брайля. Кияни з інвалідністю регулярно отримують адресну матеріальну допомогу від міста та тощо. Тільки цього року фінансову підтримку отримали 104 громадських об’єднання осіб з інвалідністю на загальну суму 17,4 млн грн.

Як повідомлялося, раніше мер Києва Віталій Кличко подав у Київраду проект рішення про виплату премій медикам Києва. Планується, що у грудні лікарі отримають додатково 6-10 тис. грн.

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Віталий Кличко
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