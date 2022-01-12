Кличко передав столичному гарнізону ДСНС нову аварійно-рятувальну техніку та нове спорядження

"Ми передаємо Київському гарнізону ДСНС столиці 6 одиниць аварійно-рятувальної техніки. Та один командно-штабний автомобіль - комунальній аварійно-рятувальній службі КАРС "Київська служба порятунку". Я хочу подякувати рятувальникам Києва за самовідданість та професійну роботу, за врятовані життя і безпеку в столиці. Місто дбає, щоб ви були забезпечені всім необхідним для виконання своєї небезпечної місії", - наголосив Віталій Кличко.

Зокрема, київські рятувальники отримали нові авто для гасіння пожеж у густонаселених районах столиці та нове спорядження для екстреного реагування під час надзвичайних ситуацій.

А за останні 5 років, за словами Віталія Кличка, для КАРС "Київська служба порятунку" було придбано 6 одиниць спецтехніки, для Київського гарнізону ДСНС - 16. В тому числі пожежно-рятувальні й водолазні авто, телескопічні підіймачі тощо.

"Наше завдання - забезпечити рятувальників сучасним спорядженням, спецавтомобілями та надійним обладнанням. За останні 5 років для потреб рятувальників місто придбало 22 нові аварійно-рятувальних автомобілі, понад 200 комплектів захисного спорядження, 220 комплектів спецодягу. Це - найменше, що ми можемо зробити для фахівців, які для порятунку людей щодня ризикують своїм життям. Зазначу, що за 5 років аварійно-рятувальні служби столиці врятували майже 2 тис. життів", - підкреслив лідер "УДАРу" Віталій Кличко.