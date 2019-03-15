Кличко відкрив у Києві сквер імені Нємцова

Перейменований сквер і меморіальну дошку мер відкрив разом з донькою Нємцова

Мэр Киева Виталий Кличко открыл в Киеве сквер имени российского оппозиционера Бориса Немцова, убитого четыре года назад в Москве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра.

Переименованный сквер и мемориальную доску мэр открыл вместе с дочерью политика Жанной Немцовой. Зеленая зона находится рядом с Посольством РФ - на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта.

"Сегодня мы в украинской столице открываем сквер имени великого друга Украины, известного российского политика-оппозиционера Бориса Немцова. Я знал Бориса лично, мы общались. Немцов часто бывал в Украине и любил Украину", - сказал Кличко.

Мэр отметил, что год назад площадь имени Немцова открыли в Вашингтоне - тоже возле российского посольства. Впоследствии перед посольством России появился сквер имени Немцова и в Вильнюсе.

"Немцов жестко критиковал действия Российской Федерации относительно Украины, осуждал аннексию Крыма, заявлял о присутствии российских военных на Донбассе, - отметил Кличко. - Он был человеком, который поддерживал и болел за наше государство, который желал Украине успеха".

Кличко отметил, что до сих пор заказчиков убийства Немцова не установили. "Но мы знаем, что это было политическое убийство и кому мешал Борис Немцов, - отметил мэр. - Этот сквер будет каждый день напоминать российскому посольству о тех людях, которые борются за правду, за демократию и справедливость, за будущее своей страны".