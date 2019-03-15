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Кличко відкрив у Києві сквер імені Нємцова

Новини » Суспільство    15.03.2019 - 15:29
Кличко відкрив у Києві сквер імені Нємцова
Фото: відкриття скверу Нємцова (kiev.klichko.org)

Перейменований сквер і меморіальну дошку мер відкрив разом з донькою Нємцова

Мер Києва Віталій Кличко відкрив у Києві сквер імені російського опозиціонера Бориса Нємцова, вбитого чотири роки тому в Москві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мера.

Перейменований сквер і меморіальну дошку мер відкрив разом з донькою політика Жанною Нємцовою. Зелена зона знаходиться поруч з Посольством РФ - на розі вулиці Сурикова та Повітрофлотського проспекту.

"Сьогодні ми в українській столиці відкриваємо сквер імені великого друга України, відомого російського політика-опозиціонера Бориса Нємцова. Я знав Бориса особисто, ми спілкувалися. Нємцов часто бував в Україні та любив Україну", - сказав Кличко.

Мер зазначив, що рік тому площу імені Нємцова відкрили у Вашингтоні - теж біля російського посольства. Згодом перед  посольством Росії з’явився сквер імені Нємцова і у Вільнюсі.

"Нємцов жорстко критикував дії Російської Федерації щодо України, засуджував анексію Криму, заявляв про присутність російських військових на Донбасі, - відзначив Кличко. - Він був людиною, яка підтримувала і вболівала за нашу державу, яка бажала Україні успіху".

Кличко зазначив, що досі замовників вбивства Нємцова не встановили. "Але ж ми знаємо, що це було політичне вбивство і кому заважав Борис Нємцов, - зауважив мер. - Цей сквер буде кожного дня нагадувати російському посольству про тих людей, які борються за правду, за демократію і справедливість, за майбутнє своєї країни".

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