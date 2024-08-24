Кличко опубликовал поздравление ко Дню независимости от мэра Брюсселя

"Мэр города-побратима Киева, столицы Европейского Союза - Брюсселя, Филипп Клоз поздравил украинцев с Днем Независимости. И подчеркнул, что мы боремся за общие, европейские ценности", - написал Виталий Кличко.

В своем приветствии мэр Брюсселя отметил, что украинцы своим мужеством вдохновляют Европу.

"Сегодня ваша страна отмечает выдающееся событие - День Независимости! Я искренне поздравляю всех украинцев с этим важным днем! Уже более двух лет подряд, вы боретесь за свой суверенитет и ценности - европейские ценности. Ваша сила и стойкость продемонстрировали миру несокрушимость и дух украинского народа. Вы являетесь вдохновением для всех нас", - заявил Филипп Клоз.

Мэр Брюсселя также сообщил, что партнерство с Киевом началось с дружеских отношений с Виталием Кличко.

"Наше сотрудничество началось с побратимства между Брюсселем и Киевом, и дружескими связями с мэром Киева Виталием Кличко, который стал нашим первым и основным партнером. Со временем, это партнерство укрепилось и породило обмены и стажировку для медиков в обоих городах в Брюсселе и Киеве", - сообщил Клоз.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что партнерство Киева и Бельгии принесло много пользы Киеву и Украине.

"Брюссель помогает в оснащении киевских медучреждений, стажировке медиков. Передал за время полномасштабной войны нашему городу гуманитарную помощь, оборудование, спецавто. Сегодня Брюссель поддерживает и проекты помощи в Запорожье и Изюме, в Днепре и Львове, в Харькове. Спасибо за дружбу и реальность. , за эффективное сотрудничество и надежное плечо! Вместе мы сильнее", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее Брюссель инициировал и реализует проекты с Киевской городской клинической больницей № 6 и Медицинским центром реабилитации и паллиативной помощи. Поддерживал культурные инициативы Киева, в частности, установление климатического контроля в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара".

Сегодня Брюссель поддерживает проекты во Львове, Днепре, Запорожье и Изюме. Помогает медицинским бригадам, работающим с тяжелыми ранеными. Поддерживает центр помощи беженцам из Мариуполя, работающим в Днепре. В Харькове мэрия Брюсселя поддерживает проекты строительства подземной школы и школ на станциях метро, сообщил Филипп Клоз.