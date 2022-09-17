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Кличко обговорив з прем’єром Чехії підтримку України

Фото: Віталій Кличко обговорив з прем’єром Чехії підтримку України (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з прем’єр-міністром Чеської Республіки Петром Фіалою у Празі. Обговорювалися питання подальшої підтримки України в економічній, гуманітарній та військовій сферах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

"Ми вдячні Чехії, яка сьогодні головує в Євросоюзі, за підтримку європейських прагнень України і за всю ту допомогу, яку ви надаєте. Вдячні і за ставлення до українців – ваша держава надала тимчасовий прихисток 460 тисячам українських громадян, які рятувалися від війни. Ми це цінуємо. Ми сьогодні боремося і за свободу кожного європейця, насправді. Не варто думати, що Росія зупиниться, якщо завоює Україну. Це не так. Тому єдність цивілізованого світу навколо України - запорука миру в усій Європі", - наголосив Віталій Кличко.

Петр Фіала запевнив у подальшій допомозі Україні та зазначив, що підтримка чеським суспільством українців не послабилася. Хоча Росія й намагається тиснути на громадську думку європейських країн високими цінами на енергоресурси, масованою пропагандою.

"Чехія з самого початку агресії Росії - з 2014 року - розуміла, що підтримувати Україну треба всіма силами. Бо Путін піде далі. І це не перебільшення, що ви воюєте сьогодні і за нас - європейців. А ми повинні витримати цей складний період, який нас чекає взимку, та надалі вам допомагати", - підкреслив прем’єр Чехії.

Як повідомлялося, Кличко під час візиту до Праги взяв участь у засіданні бюро Європейського комітету регіонів, де обговорювалася тема відбудови та відновлення України. Під час засідання Кличко був нагороджений почесним сертифікатом члена Європейського комітету регіонів.

Також Віталій Кличко виступив у резиденції мера Праги перед постійними представниками (послами) 27 країн-членів ЄС при Євросоюзі.

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Віталий КличкоЧехія