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Кличко: обсуждаем помощь Украине с генсеком НАТО, главой Еврокомиссии и президентом IRI

Пятница 16 февраля 2024 14:55
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Кличко: обсуждаем помощь Украине с генсеком НАТО, главой Еврокомиссии и президентом IRI Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко во всех встречах и мероприятиях во время Мюнхенской конференции по безопасности будет говорить о критической важности начать процесс вступления Украины в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.

"Ключевое: новая архитектура европейской безопасности невозможна сегодня без Украины. И наши партнеры это понимают. Но я убежден, действовать в этой ситуации они должны более решительно и активно. И буду подчеркивать на всех встречах в Мюнхене, что критически важно начать процесс вступления Украины в НАТО. Поставить его на стабильные "рельсы". Это будет мощным сигналом для украинского общества и предостережением для Путина", - сообщил Виталий Кличко.

Он также отметил, что на Трансатлантическом форуме CSU, который проходит в первый день работы конференции, обсуждается дальнейшая помощь Украине.

"Принимаю участие в Трансатлантическом форуме CSU, который проходит сейчас. Дальнейшую помощь Украине и необходимые усилия стран ЕС и США обсуждаем с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьером Баварии Маркусом Зедером, президентом Международного республиканского института (IRI) Дэном Салливаном", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что мэр Киева председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко примет участие в юбилейной, 60-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 16 по 18 февраля.

Кличко должен встретиться с делегацией сенаторов США, Главой ХДС в Бундестаге Александром Добриндтом, Европейским комиссаром по бюджету Йоханнесом Ханом и другими политиками, которые поддерживают Украину и оказывают влияние на расширение военной и экономической помощи. Также Кличко выступит спикером на панели, организованной Институтом Маккейна и посвященной Украине.

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