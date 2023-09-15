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Кличко обсудил с Шольцом ускорение поставок в Украину дальнобойных ракет Taurus

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко во время церемонии Bild 100 пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцем об усилении помощи Украине, в частности, дальнобойными ракетами Taurus.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.

"Посетили с Владимиром в Берлине мероприятие Bild 100. На которое немецкое издание и издательство Axel Springer ежегодно собирает самых влиятельных людей. Во время выступлений мы говорили о той помощи, которая жизненно важна сегодня для борьбы и Победы Украины. И, воспользовавшись случаем, я обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу, который тоже присутствовал, чтобы Украине как можно быстрее предоставили дальнобойные ракеты Taurus", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что это оружие нужно Украине, чтобы защитить не только свободу своей страны, но и безопасность всего цивилизованного мира.

Ранее сообщалось, что во время визита Виталия Кличко в Германию было подписано соглашение о партнерстве между Киевом и Берлином.

Также сообщалось, что Кличко договорился с мэром Берлина Каем Вегнером о помощи столице Германии в создании в Киеве инновационного муниципального центра протезирования для военных.

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Виталий Кличко