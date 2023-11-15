ua en ru
Ср, 15 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кличко обсудил помощь Украины с президентом Германии и министром экономсотрудничества

Среда 15 ноября 2023 19:57
UA EN RU
Кличко обсудил помощь Украины с президентом Германии и министром экономсотрудничества Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко в Германии встретился с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, а также обсудил с министром экономического сотрудничества и развития Германии Свеней Шульце помощь украинским городам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.

"Встретился на немецко-украинской конференции муниципальных партнерств с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Также пообщался с Федеральным министром экономического сотрудничества и развития Германии Свеней Шульце. Подчеркнул, что очень важно усиливать поддержку Украины - вооружением, которое так нужно нам на фронте, финансово и экономически", - сообщил Кличко.

Он поблагодарил немецких партнеров за помощь и подчеркнул важность усиления поддержки.

"Не может сегодня идти речь об "усталости" от войны. Ведь именно на это рассчитывает Путин. Европейские партнеры, демократический мир должны как никогда объединиться вокруг Украины, укрепить свою позицию и поддержку", - отметил мэр Киева.

Во время встречи с Шульце обсуждалась помощь украинским городам. В частности, в зимний период, когда россияне могут снова пытаться уничтожить критическую инфраструктуру Украины. Федеральный министр заверила, что Германия будет поддерживать украинские громады столько, сколько потребуется, сообщил Кличко.

Также мэр Киева обсудил с мэром Лейпцига Буркгардом Юнгом дальнейшее сотрудничество на уровне городов.

"Буркгард Юнг, в частности, подчеркнул, что партнерство эффективнее, когда города разных стран сотрудничают напрямую. Потому что власть на местах лучше знает потребности громад и обеспечивает их жизнедеятельность. Именно поэтому очень важно общение мэров, представителей местного самоуправления, которое проходит на немецко-украинской конференции муниципальных партнерств в Лейпциге. Здесь собралось много мэров и представителей местного самоуправления из Украины и Германии", - отметил Кличко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко
NEWS
Уникальная ситуация. Что происходит на левом берегу Херсонской области на плацдарме у ВСУ
Уникальная ситуация. Что происходит на левом берегу Херсонской области на плацдарме у ВСУ
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом