Кличко назвав можливі обмеження при посиленні карантину в Києві

Як відзначив Кличко, у разі посилення карантину у Києві - в місті запровадять більш жорсткі умови для невакцинованих громадян. Ймовірно, що громадський транспорт, або ж заклади громадського харчування будуть доступними лише для осіб, які щепилися проти коронавірусу.

"Великий відсоток людей невакцинованих ще залишається. Якщо будемо переходити до більш жорстких умов (карантину - ред.), то: хочете користуватися громадським транспортом, вибачте, але без вакцинації ви цього не зможете зробити. Хочете піти у громадські заклади - цього теж не можна", - заявив мер Києва.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" під час прямого ефіру 1 жовтня обговорюють конфлікт спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова та голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, нову хвилю коронавірусу, а також тарифи на газ у прийдешньому опалювальному сезоні. Серед гостей і експертів у студії - Віталій Кличко, Тарас Жиравецький, Дмитро Ламза, Катерина Булавінова та інші.



Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Саакашвілі назвав головну причину безладу в Україні.



Також сам Савік Шустер викрив психологію президента РФ і розповів про стратегію Путіна проти України.



Крім того, стало відомо, за що звільнили колишнього генпрокурора Рябошапку насправді.



Ще експерти вияснили, з якою емоцією в Україні живуть сьогодні 16-18-річні українці.



Також у ефірі показали реконструкцію замаху на Сергія Шефіра.