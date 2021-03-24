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Кличко назвав умову, при якій можуть ввести спецперепустки для транспорту

Автор: РБК-Україна

У громадському транспорті Києва можуть ввести спецперепустки, якщо ситуація з COVID-19 у столиці дійде до критичної межі. Зокрема, якщо кількість тяжкохворих за добу буде швидко збільшуватися.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі "Україна 24".

"Закривати транспорт поки не плануємо, але якщо ситуація буде погіршуватися і дійде до критичної межі, я не виключаю, що ми будемо обмежувати рух транспорту. Критична межа - коли кількість тяжкохворих в добу буде збільшуватися кратно і ми не зможемо забезпечити медичною допомогою кожного з них", - заявив він.

Кличко зазначив, що столична влада робить все, щоб не дійти до критичної межі.

"Якщо місця (в лікарнях - ред.) будуть заповнені, то буде колапс. Офіційно 74% заповненість лікарень (зараз - ред.), Ми збільшуємо кількість ліжок і робимо все, щоб не дійти до критичної позначки", - додав він.

Нагадаємо, у столиці з суботи діють жорсткі карантинні обмеження. При цьому з 23 березня Київ офіційно потрапив в "червону" зону. Докладніше про обмеження, які діють у Києві - у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, вчені НАН прогнозують у Києві та ще восьми областях найбільший ріст захворюваності COVID-19.

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Новини України КиївВіталий Кличкотранспорт
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