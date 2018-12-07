ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Кличко сподівається, що політика партії ХДС і Німеччини загалом щодо України не зміниться

Новини » Політика    07.12.2018 - 18:10
Кличко сподівається, що політика партії ХДС і Німеччини загалом щодо України не зміниться
Фото: Віталій Кличко взяв участь у з’їзді партії ХДС (kiev.klichko.org)

Кличко взяв участь у з’їзді партії ХДС у Гамбурзі

Мер Києва, лідер партії "Удар" Віталій Кличко сподівається, що зі зміною голови найпотужнішої партії Німеччини - Християнсько-демократичного-союзу- підтримка України, співпраця і відносини між Україною та Німеччиною не зміняться. Про це він сказав в коментарі журналістам на з’їзді партії ХДС, який відбувається у Гамбурзі, повідомляє прес-служба Кличка.

"Я не вперше запрошений на з’їзд ХДС, адже ця партія вже майже 7 років є партнером партії "Удар", ми співпрацюємо і спілкуємося. Цьогорічний же з’їзд дуже важливий для майбутнього як самої ХДС, так і Німеччини. Партія обирає нового лідера, оскільки Ангела Меркель, яка очолює Християнсько-демократичний союз протягом 18 років, йде з посади голови партії. Також, як раніше заявила Меркель, вона не висуватиме свою кандидатуру на посаду глави німецького уряду в 2021 році", - зазначив Кличко.

Він підкреслив, що ХДС активно підтримує Україну в її прагненні стати частиною європейської родини. Підтримує реформи, зовнішньо-політичні зусилля. І від того, хто тепер очолить партію, залежить дуже багато.

"Але я сподіваюся, що політика щодо України не зміниться, і будуть продовжені ті напрацювання, які впроваджувалися протягом минулих років співпраці між Німеччиною та Україною. Впроваджувалися за підтримки та участі Ангели Меркель", - відзначив Кличко.

Свої кандидатури на лідерство в політичній силі висунули 12 членів ХДС, проте основними претендентами є троє з них - Аннегрет Крамп-Карренбауер, Фрідріх Мерц та Йенс Шпан (нинішній міністр охорони здоров’я).

Німеччина не буде пропонувати ввести нові санкції проти РФ, - Маас Німеччина пропонує поширити місію ОБСЄ на Азовське море
Новини України Віталий КличкоГермания
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся