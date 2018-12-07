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Кличко надеется, что политика партии ХДС и Германии в целом в отношении Украины не изменится

Новости » Политика    07.12.2018 - 18:10
Кличко надеется, что политика партии ХДС и Германии в целом в отношении Украины не изменится
Фото: Виталий Кличко принял участие в съезде партии ХДС (kiev.klichko.org)

Кличко принял участие в съезде партии ХДС в Гамбурге

Мэр Киева, лидер партии "Удар" Виталий Кличко надеется, что со сменой главы мощнейшей партии Германии - Христианско-демократического союз - поддержка Украины, сотрудничество и отношения между Украиной и Германией не изменятся. Об этом он сказал в комментарии журналистам на съезде партии ХДС, который проходит в Гамбурге, сообщает пресс-служба Кличко.

"Я не впервые приглашен на съезд ХДС, ведь эта партия уже почти 7 лет является партнером партии "Удар", мы сотрудничаем и общаемся. Нынешний же съезд очень важен для будущего как самой ХДС, так и Германии. Партия выбирает нового лидера, поскольку Ангела Меркель, возглавляющая Христианско-демократический союз в течение 18 лет, уходит с должности председателя партии. Также, как ранее заявила Меркель, она не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы немецкого правительства в 2021 году", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что ХДС активно поддерживает Украину в ее стремлении стать частью европейской семьи. Поддерживает реформы, внешне-политические усилия. И от того, кто теперь возглавит партию, зависит очень многое.

"Но я надеюсь, что политика относительно Украины не изменится, и будут продолжены те наработки, которые внедрялись в течение прошлых лет сотрудничества между Германией и Украиной. Внедрялись при поддержке и участии Ангелы Меркель", - отметил Кличко.

Свои кандидатуры на лидерство в политической силе выдвинули 12 членов ХДС, однако основными претендентами являются трое из них - Аннегрет Крамп-Карренбауер, Фридрих Мерц и Йенс Шпан (нынешний министр здравоохранения).

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