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Кличко в Мюнхені провів зустріч із Світланою Тихановською

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Україна, П'ятниця 18 лютого 2022 16:59
Кличко в Мюнхені провів зустріч із Світланою Тихановською Фото: лідер "УДАРу" Віталій Кличко зі Світланою Тихановською (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко, який бере участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки, зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

"Зокрема, під час зустрічі говорили про те, що Кремль намагається відбудувати імперію і не може змиритися з тим, що країни-сусіди - незалежні держави. І, на жаль, Білорусь сьогодні залишається під впливом і в орбіті авторитарної Росії. Також я висловив сподівання, що білоруська армія не буде втягнутою в агресію Росії проти України", - повідомив Кличко.

Світлана Тихановська висловила підтримку Україні, яка опинилася перед загрозою широкомасштабного вторгнення Росії. І зазначила, що Мюнхенська конференція з питань безпеки - важливий майданчик для донесення інформації про виклики, що стоять перед країнами та Європою, й для напрацювання позицій, аби ці виклики долати спільно.

"Я тут представляю білоруський народ, який уже більш як півтора роки бореться за вільні і чесні вибори, за звільнення політв’язнів, за те, щоб мати право обирати своє майбутнє. І сьогодні, коли через свою слабкість режим готовий здати Білорусь в оренду третім країнам, щоб погрожувати Україні, - це неприйнятно! Білоруси не хочуть бути втягнутими ні в які військові конфлікти. Тим більше, проти наших сусідів українців", - підкреслила Тихановська.

Як повідомлялось, Кличко виступив у земельному парламенті Баварії перед депутатами парламенту та членами уряду Баварії з промовою "Україна в небезпеці - час стати поруч".

Сьогодні лідер "УДАРу" бере участь в офіційному відкритті Мюнхенської конференції з питань безпеки, а також зустрінеться з делегацією Сенату США, конгресменами та європейськими політиками. Після цього повернеться до Києва.

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Віталий Кличко
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