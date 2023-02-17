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Кличко в рамках Мюнхенской конференции принял участие в дискуссии о демократии общин

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мэр Киева Виталий Кличко в первый день работы Мюнхенской конференции по безопасности принял участие в дискуссии о демократии громад и обсудил вопросы помощи Украине с мэром принимающего города Дитером Райтером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кличко в Telegram.

"Начал первый день на Мюнхенской конференции по безопасности с участия в дискуссии "Города как защитники демократии. Вызовы и возможности". О демократии громад, о помощи Украине и украинцам за границей говорили вместе с Дитером Райтером - мэром Мюнхена, города-побратима Киева", - сообщил Кличко.

Он отметил, что Мюнхен с начала широкомасштабного вторжения принял 60 тысяч спасавшихся от войны украинцев.

Также Кличко отметил важность сотрудничества городов, которые присоединились к Пакту свободных городов.

"Сотрудничество городов во время широкомасштабной агрессии России против Украины доказало свою эффективность. Киев продолжает получать помощь от партнеров, поддержку политическую, экономическую и гуманитарную. В частности, и благодаря этому мы выстояли - от первых месяцев широкомасштабной войны и этой зимой", - отметил Кличко.

Он также сообщил, что сегодня к Пакту свободных городов присоединился Мюнхен. Киев присоединился к Пакту в сентябре прошлого года.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности - главный западный форум по безопасности. Проводится ежегодно с 1962 года.

Одной из главных тем этого года стала тема угроз мировой безопасности в свете агрессии России против Украины.

Конференция продлится с 17 по 19 февраля. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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Виталий КличкоМюнхенская конференция по безопасности