Кличко: на метро "Демеевская" выполнено 40% объема работ

"Осмотрела сегодня площадка у станции метро "Демеевская", где продолжаются работы по разработке грунта в котловане. На площадке, в три смены, работают 60 рабочих и более 10 единиц техники. В самом тоннеле тоже продолжаются необходимые работы - и по его укреплению, и по дальнейшему ремонту По оценке подрядной организации, на сегодня выполнено около 40% общего объема работ. Мы делаем все возможное, чтобы в конце лета полностью возобновить движение между станциями "Демеевская" и "Лыбидская", - сообщил Кличко.

Мэр отметил, что причины аварийной ситуации выяснятся через две недели.

"За две недели можно будет увидеть верхнюю часть тоннеля и то, были ли соблюдены технологии его строительства. Тогда специалисты смогут делать выводы о причине возникновения угрозы аварийной ситуации в тоннеле на "Демеевской", - подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, по предварительным выводам экспертов Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения причиной деформации тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" в Киеве стали некачественные проектные решения и строительно-монтажные работы по сооружению тоннеля на этом участке в 2010 году.

Ранее аналогичные выводы о причинах деформации тоннеля сделали в парламентском Комитете по транспорту и инфраструктуре. Как сообщал член этого комитета Константин Бондарев, причиной техногенной аварии на "синей" ветке метро стало авральное строительство этого участка в 2010 году.