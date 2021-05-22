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Кличко: хтось хотів на чолі столиці на 100% свою людину, але маємо на 100% людину киян 

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Київ, Субота 22 травня 2021 15:56
Кличко: хтось хотів на чолі столиці на 100% свою людину, але маємо на 100% людину киян  Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що погрози звільнення з посади голови КМДА пов’язані з тим, що хтось хоче контролювати мера столиці, а натомість - його контролюють тільки кияни.

Про це Кличко заявив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

"Представники тієї чи іншої політичної сили хотіли 100% мати свою людину на посаді. Але ми маємо на 100% людину, залежну виключно від киян. Люди обирають мера, він відповідальний, і тільки кияни можуть зняти цю людину з цієї посади", - підкреслив Кличко.

Він зазначив, що атака на столичну владу може нашкодити країні.

"Я розумію, що комусь не подобається, що серце України керується не якоюсь політичною силою, а самостійною людиною, на яку впливати неможливо. Я з вдячністю ставлюся до критики. Але коли йде робота на моє знищення, це може допомогти тим, хто хоче розвалити країну", - підсумував Кличко.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко відповів президенту на випади через ситуацію в Києві. Він зазначив, що боротьба всередині країни завжди має негативні наслідки.

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