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Кличко: Киев - среди финалистов конкурса наиболее инновационных городов мира

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Киев вышел в финал престижного конкурса World Smart City Awards, и в случае победы может быть признан самым "умным" городом в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Facebook .

"Киев попал в финалисты World Smart City Awards и претендует на звание самого "умного" города в мире. World Smart City Awards - одна из самых престижных премий в мире, которой отмечают инновационные города и проекты. Впервые в истории украинский город претендует на главную награду", - заявил Кличко.

Как отмечается на сайте конкурса, "в противостоянии военной агрессии России, киевские власти демонстрируют, как цифровые технологии помогают городам оставаться устойчивыми. Сосредотачиваясь на общественной безопасности, системе мобильности и работая над переводом всех сервисов для горожан в онлайн режим".

Кличко отметил, что в этом году World Smart City Awards получила заявки из более чем 60 стран мира. Финалистами в номинации City Award вместе с Киевом стали Сеул, Торонто, Сидней, Богота и Куритиба.

Победители объявятся 16 ноября на конгрессе Smart City Expo в Барселоне.

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Виталий КличкоКиев