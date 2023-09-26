Кличко: Киев готовится к сложной зиме - закупает передвижные котельные и генераторы

"Наша задача - чтобы у киевлян было тепло, и все сервисы работали эффективно. Мы уже устранили около 2,5 тысячи повреждений трубопроводов, предприняли меры по повышению надежности работы оборудования - техническую диагностику котлов, замену отдельного оборудования. В этом году кроме плановых ремонтных работ добавились работы по восстановлению разрушенной или поврежденной инфраструктуры. Ведь в результате вражеских ракетных ударов прошлой зимой было серьезно повреждено около 63% оборудования, необходимого для стабильного прохождения осенне-зимнего периода. Мы выделили в этом году из местного бюджета более 1 млрд грн", - сообщил Кличко.

Также, по его словам, Киев продолжает закупать передвижные котельные и другие альтернативные источники тепло- и электроснабжения.

"«Город формирует арсенал альтернативных источников питания на тех объектах, где позволяет мощность. Например, более двух третей котельных "Киевтеплоэнерго" обеспечило генераторами, поэтому в случае отключения света они будут продолжать работать и давать тепло домам, которые к ним подключены", - подчеркнул Кличко.

Мэр сообщил, что в Киеве уже разработан алгоритм оперативного подключения альтернативных источников поставки тепла, чтобы не было промедлений в случае чрезвычайной ситуации.

Согласно протоколу заседания Совета обороны города, руководители теплоснабжающих предприятий и организаций, независимо от форм собственности, должны обеспечить готовность подключения систем теплоснабжения в учреждениях здравоохранения и образования, в учреждениях культуры, физической культуры и спорта. А также в социально-медицинских учреждениях по заявкам их руководителей.

"Столицу и Украину ждет еще одна сложная зима. Потому что враг снова попытается разрушить критическую инфраструктуру и оставить нас без света, тепла и воды. Город готовится. И готовы должны быть жители. Как и прошлой зимой, в каждом доме должен быть запас пищи, воды, приборы электропитания, теплая одежда. Коммунальные службы столицы будут работать в усиленном режиме и делать все возможное, чтобы обеспечить жителей города необходимыми сервисами", - подчеркнул Кличко.