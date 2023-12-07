Кличко: до конца 2024 года на выплаты стимулирующих 30 тысяч мобилизованным Киев потратит 60 млн

Киевсовет увеличивает расходы на поддержку ВСУ еще на 60 миллионов гривен. Эти средства пойдут на дополнительные стимулирующие выплаты мобилизованным киевлянам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
"Киевсовет на сегодняшнем заседании должен выделить 10 млн грн на этот год и 50 млн на следующий - на выплаты мобилизующимся в ряды ВСУ киевлянам. Киев будет выплачивать 30 тысяч гривен киевлянам, мобилизованным после 1 декабря этого года. Такая выплата является одноразовой и направлена на дополнительное материальное обеспечение новобранцев. На 2023 год мы можем выделить 10 млн. грн. А в бюджете в следующем году предусмотреть 50 млн. Эти средства - по программе "Защитник Киева", - сообщил Кличко.
Мэр Киева также подчеркнул, что в текущем году планируется принять еще несколько решений о выделении дополнительных средств на нужды защитников.
"Киевсовет нашел на помощь нашим защитникам в этом году почти 7 млрд гривен. И продолжает выделять из бюджета эти средства по обращениям наших военных. До конца этого года примем еще несколько решений о финансовой поддержке подразделений ВСУ. В частности, готовим проекты решений к следующему заседанию. Чтобы выделить еще более 700 миллионов гривен", - подчеркнул Кличко.
Ранее Кличко сообщал, что с декабря Киев вводит дополнительные поощрительные выплаты жителям города, которые пойдут служить в Вооруженные Силы Украины.
Также сообщалось, что на прошлой сессии Киевсовет увеличил расходы на ВСУ по программе "Защитник Киева". В частности, 300 миллионов гривен дополнительно предусмотрено для воинских частей, которые обращаются к городским властям за помощью.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .