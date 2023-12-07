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Кличко: до конца 2024 года на выплаты стимулирующих 30 тысяч мобилизованным Киев потратит 60 млн

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Киевсовет увеличивает расходы на поддержку ВСУ еще на 60 миллионов гривен. Эти средства пойдут на дополнительные стимулирующие выплаты мобилизованным киевлянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Киевсовет на сегодняшнем заседании должен выделить 10 млн грн на этот год и 50 млн на следующий - на выплаты мобилизующимся в ряды ВСУ киевлянам. Киев будет выплачивать 30 тысяч гривен киевлянам, мобилизованным после 1 декабря этого года. Такая выплата является одноразовой и направлена на дополнительное материальное обеспечение новобранцев. На 2023 год мы можем выделить 10 млн. грн. А в бюджете в следующем году предусмотреть 50 млн. Эти средства - по программе "Защитник Киева", - сообщил Кличко.

Мэр Киева также подчеркнул, что в текущем году планируется принять еще несколько решений о выделении дополнительных средств на нужды защитников.

"Киевсовет нашел на помощь нашим защитникам в этом году почти 7 млрд гривен. И продолжает выделять из бюджета эти средства по обращениям наших военных. До конца этого года примем еще несколько решений о финансовой поддержке подразделений ВСУ. В частности, готовим проекты решений к следующему заседанию. Чтобы выделить еще более 700 миллионов гривен", - подчеркнул Кличко.

Ранее Кличко сообщал, что с декабря Киев вводит дополнительные поощрительные выплаты жителям города, которые пойдут служить в Вооруженные Силы Украины.

Также сообщалось, что на прошлой сессии Киевсовет увеличил расходы на ВСУ по программе "Защитник Киева". В частности, 300 миллионов гривен дополнительно предусмотрено для воинских частей, которые обращаются к городским властям за помощью.

 

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Вооруженные силы УкраиныВиталий Кличко