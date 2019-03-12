Кличко: Київ увійшов до топ-10 найуспішніших міст світу за рентабельністю інвестицій

Також Київ отримав відзнаку за зниження бюрократії

Киев вошел в топ-10 самых успешных городов мира по рентабельности бюджетных инвестиций, а также получил награду за снижение бюрократии. Награду Киева в Каннах получил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кличко.

Как отмечается, такую оценку своего развития украинская столица получила в конкурсе "fDi Location Awards", который проводит специализированный журнал Foreign Direct Investment (выдает его Financial Times). Конкурс ежегодно определяет самые успешные города мира с точки зрения инвестиционной привлекательности и проводит церемонию награждения лучших во время международной выставки недвижимости MIPIM в Каннах.

Также Кличко представил на MIPIM стенд Киева и инвестиционные проекты, к которым украинская столица предлагает приобщиться иностранному бизнесу.

"Сегодня мы представляем здесь Украину и ее столицу. Как мэр Киева хочу отметить, что наш город сегодня динамично развивается, показывая пример преобразований всей стране, - отметил Кличко. - Киев - очень привлекательный и перспективный для мировых инвесторов. И свидетельством этому является то, что в течение нескольких последних лет 60 процентов всех инвестиций в Украину приходят именно в Киев, что ведущие рейтинговые агентства повысили позиции Киева. И привлечение инвестиций сегодня - один из наших приоритетов. Чтобы столица развивалась, становилась красивее и комфортнее", - подчеркнул мэр столицы.

В этом году выставка недвижимости собрала 26 тысяч участников из 100 стран мира. Мероприятие посетят около 6 тысяч международных инвесторов и почти 4 тысячи топ-руководителей самых влиятельных компаний из всех секторов международной недвижимости.

В этом году темой выставки стало развитие отрасли недвижимости в ближайшие 30 лет под воздействием новых тенденций относительно ее долговечности.

MIPIM - это уникальная международная платформа для ознакомления с новыми проектами по развитию территорий, урбанистических зон и туризма, встреч с потенциальными партнерами для привлечения инвестиций.