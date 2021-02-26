Кличко: Київ підписав угоду про закупівлю 50 нових вагонів метро
Київський метрополітен та ЄБРР підписали кредитний договір на 50 млн євро, за які закуплять 50 нових вагонів метро.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.
"Друзі! Європейський банк реконструкції та розвитку і Київський метрополітен підписали кредитний договір у розмірі 50 млн євро на закупівлю столицею 50 нових вагонів метро. Ці вагони будуть обслуговувати Сирецько-Печерську лінію столичного метрополітену, на якій до кінця цього року ми плануємо відкрити 2 нових станції метро на Виноградар - "Мостицьку" та "Проспект Правди", - повідомив Віталій Кличко.
За його словами, сьогодні парк київського метрополітену складає 800 вагонів.
"Близько 100 з них - у критичному стані й потребують оновлення в найближчих 3-4 роки. З допомогою цього кредиту місто оновить половину застарілого рухомого складу", - зазначив Віталій Кличко.
Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко закликав уряд завершити передачу Гостинного двору громаді міста.