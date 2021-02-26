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Кличко: Київ підписав угоду про закупівлю 50 нових вагонів метро

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 лютого 2021 15:16
Кличко: Київ підписав угоду про закупівлю 50 нових вагонів метро Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Київський метрополітен та ЄБРР підписали кредитний договір на 50 млн євро, за які закуплять 50 нових вагонів метро.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

"Друзі! Європейський банк реконструкції та розвитку і Київський метрополітен підписали кредитний договір у розмірі 50 млн євро на закупівлю столицею 50 нових вагонів метро. Ці вагони будуть обслуговувати Сирецько-Печерську лінію столичного метрополітену, на якій до кінця цього року ми плануємо відкрити 2 нових станції метро на Виноградар - "Мостицьку" та "Проспект Правди", - повідомив Віталій Кличко.

За його словами, сьогодні парк київського метрополітену складає 800 вагонів.

"Близько 100 з них - у критичному стані й потребують оновлення в найближчих 3-4 роки. З допомогою цього кредиту місто оновить половину застарілого рухомого складу", - зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко закликав уряд завершити передачу Гостинного двору громаді міста.

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