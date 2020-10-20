Кличко: Київ додатково виділив 1 млн грн на антисептики та маски для "швидкої" на Святошині

Фото: Віталій Кличко (kyivcity.gov.ua)

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відремонтували відділення екстреної медичної допомоги № 8 у Святошинському районі.

Про це він розповів під час онлайн прес-конференції.

"Перевірив, як відремонтували відділення екстреної медичної допомоги № 8 у Святошинському районі. Це - одне з 22 відділень столичної швидкої, що обслуговує майже 180 тисяч мешканців Святошинського району. Капітальний ремонт у приміщенні не здійснювали понад 40 років. І воно було у вкрай "сумному" стані. Цього року ми оновили відділення, зробили його гарним і сучасним. Зручним для наших медиків - і для їх роботи, і для відпочинку", - сказав Кличко.

Він повідомив, що на це з бюджету столиці виділили 30 млн грн. Також для відділення закупили медикаментів та виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту, антисептиків на понад 1 млн грн.

"Це, до речі, єдина станція швидкої, де облаштували навіть невеличкий фітнес-зал. Ми працюємо над тим, щоб всі відділення швидкої, відділення наших медзакладів виглядали сучасно. Та мали все, щоб надавати кваліфіковану допомогу киянам. Міська влада робить усе можливе, щоб в сьогоднішніх умовах захистити здоров'я і життя мешканців столиці. Київ виділяє кошти на закупівлю необхідних засобів захисту та препаратів у лікарні. Облаштовує додаткові ліжка в медзакладах для лікування хворих на коронавірус. Здійснюємо і доплати медикам з бюджету міста. Ремонтуємо відділення та поліпшуємо умови роботи для наших медиків. Бо розуміємо, що їм сьогодні - найскладніше", - підкреслив мер столиці.

Він зауважив, що тільки на виклики до пацієнтів із підтвердженим захворюванням на коронавірус щодоби виїжджають 10 бригад швидкої допомоги. І ще 5 бригад - їздять на виклики до таких хворих вдень.

З початку пандемії ці бригади здійснили понад 14 тисяч виїздів до хворих із діагнозом та з підозрою на СOVID-19. І госпіталізували майже 12 тисяч таких пацієнтів.

Загалом же екстрену медичну допомогу киянам та гостям міста надають в середньому 168 бригад медиків, що працюють вдень. Та 136 бригад - вночі. Щодоби вони здійснюють до 2 тисяч виїздів. Щорічно - в середньому понад 600 тисяч.

"Зрозуміло, що навантаження на медпрацівників - велике. І їх потрібно підтримувати. Створювати гідні умови праці та оплати за неї. І ми продовжуємо це робити", - наголосив Кличко.

Нагадаємо, в Україні з початку пандемії коронавірус підтвердили вже у 303 638 осіб. У понеділок підтвердили 4 766 нових випадків зараження.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що жорсткий карантин в Україні буде введено при захворюваності коронавірусом у понад 9,5 тисяч випадків за добу.