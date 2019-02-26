Кличко в Ізраїлі обговорив втілення найкращих технології Smart City

Кличко бере участь у 33-ій Міжнародній конференції мерів

Мэр Киева Виталий Кличко принимает участие в 33-й Международной конференции мэров в Израиле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра.

Мэры разных городов мира собрались, чтобы обсудить и поделиться лучшими практиками воплощения "умных" технологий в муниципальном управлении, создании безопасной среды в городах.

"Из того, что я увидел на презентациях, во время дискуссий, хочу отметить, что Киев сегодня воплощает самые передовые технологии Smart City. Много "умных" проектов уже воплощены и работают в нашем городе. Это и открытый бюджет, и контроль за работой коммунальной техники, бесконтактная оплата проезда в метро, и единый электронный билет мы сегодня тестируем, и многое другое. Кстати, проект "Безопасная столица" мы начали воплощать 4 года назад опираясь именно на опыт Израиля, после того, как я ознакомился с этой системой в Тель-Авиве. На этой конференции мэров я тоже заинтересовался некоторыми проектами, которые будут полезными для развития украинской столицы", - отметил Кличко.

Мэр Киева посетил в Тель-Авиве и Инновационный центр, где собраны технологические разработки израильских стартапов.

Виталий Кличко, который возглавляет Ассоциацию городов Украины, примет участие в израильско-украинском муниципальном саммите "Muni-2019", на который приглашены мэры и делегации городов-членов Ассоциации: Харькова, Чернигова, Днепра, Житомира, Ровно, Винницы, Мариуполя, Обухова и Вишневого.

В частности, мэр Киева выступит в Тель-Авиве на открытии мероприятия и примет участие в дискуссионной панели "Как эффективно агрегировать и использовать информацию, что существует на общественной арене, чтобы максимально повысить городскую безопасность".

Во время саммита состоится подписание меморандума о сотрудничестве между Ассоциацией городов Украины и Федерацией местных органов власти Израиля и меморандума о сотрудничестве между Ассоциацией городов Украины и Торгово-промышленной палатой Израиль-Украина.