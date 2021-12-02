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Кличко ініціював виплату додаткових премій столичним лікарям у розмірі 10 тисяч гривень

Автор: Наталія Гурковська

Мер Києва Віталій Кличко подав до Київради проект рішення про виплату премій столичним медикам. Планується, що в грудні лікарі отримають додатково по 6-10 тис. грн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

"Я подаю проект рішення про додаткову виплату премії столичним медикам як первинної, так і вторинної ланки. Щоб наші медпрацівники отримали матеріальне заохочення за справжній героїзм при подоланні пандемії та проведенні кампанії з вакцинації. Київ за рівнем підготовки лікарень і роботи медперсоналу є лідером та взірцем у країні. І в боротьбі з COVID-19, і за темпами вакцинації. Тому місто знайшло можливість виділити з бюджету додаткові кошти, щоб підтримати столичних медиків", - заявив Кличко.

За його словами, лікарі мають отримати премію в розмірі 10 тис. грн., середній медичний персонал - по 8 тис. грн., а молодший медперсонал - по 6 тис. грн.

Кличко висловив переконання, що бюджетна комісія та комісія з питань охорони здоров’я Київради оперативно розглянуть відповідний проект рішення.

"Наступного тижня ухвалимо це рішення, щоб медики мали можливість отримати премії вже в грудні", - сказав Кличко.

Як повідомлялось, раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що Київ готовий у разі необхідності розгорнути ще 6 тис. місць у лікарнях для хворих коронавірусом. Однак місту не вистачає медиків, які працюватимуть з такими хворими.

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Віталий Кличко