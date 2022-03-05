Кличко: головний прапор України замінили на новий

"Столиця, і в умовах воєнного стану та російського вторгнення, продовжує дбати про стан і належний вигляд найбільшого, головного прапору України. Міські служби здійснили планові роботи із заміни полотнища Головного прапора на нове. Прапор майорить над столицею", - заявив Кличко.

Він також додав, що стан головного державного прапору - важливе питання.

"Це дуже важливо. Бо державний прапор - символ нашої незалежності та свободи", - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віталій Кличко показав, як працює Гуманітарний штаб столиці, та спустився в укриття на одній зі станцій метро, щоб поспілкуватися з киянами та підтримати їх.