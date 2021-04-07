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Кличко: щомісячну фінансову допомогу отримують понад 27,7 тисяч медиків Києва

Автор: РБК-Україна

Щомісячну доплату з міського бюджету Києва отримують понад 27 700 лікарів, медсестер, молодшого медперсоналу.

Про це заявив мер Києва, лідер партії "Удар" Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

"За медичною реформою Національної служби здоров’я фінансує зарплатню медиків. Але, медпрацівники столиці отримують збільшені виплати з міського бюджету. Ми ухвалили таке рішення ще минулого року. Щомісячну безповоротну фінансову допомогу отримують понад 27 700 лікарів, медсестер, молодшого медперсоналу. Це медпрацівники 84 медичних закладів столиці", - повідомив Кличко.

За його словами, цю програму у бюджеті міста на 2021 рік передбачили майже 1,5 мільярди гривень.

Кличко також уточнив, що лікарі отримують від міста 5 000 гривень, медсестри - 4 000 гривень, а молодший медичний персонал - 2 000 гривень.

"І ми продовжимо підтримувати і допомагати нашим медикам. Бо вони взяли на себе найбільший удар в боротьбі з вірусом. І працюють сьогодні на межі людських можливостей. Виконують свою місію з порятунку здоров’я і життя людей. Я хочу ще раз подякувати і висловити щиру підтримку нашим медикам", - сказав він.

Кличко зазначив, що уряд повинен виконати свою обіцянку і передати киянам ліжкомісця у відомчих медичних закладах. Загалом, це понад 11 тисяч ліжок, додав він.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 6 квітня, виявили ще 15 415 випадків коронавірусу. При цьому підтвердили 481 летальний випадок - це новий антирекорд.

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Новини України Віталий КличкоКиївврачи
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