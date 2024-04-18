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Кличко договорился о протезировании военных и обучении украинских специалистов

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с ранеными украинскими защитниками, отправившимися в Германию на бесплатное протезирование по договоренности Кличко с мэром Берлина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева.

"Сегодня первые 13 украинских защитников с ампутационными ранениями отправились в военный госпиталь Берлина, где им установят современные инновационные протезы. Вместе с защитниками поехали и 6 киевских техников-протезистов, которые будут учиться в Германии по этому делу", - сообщил Кличко.

Мэр Киева отметил, что в марте во время визита в Киев немецкие специалисты выразили готовность протезировать в Берлине 60 украинских военных.

Кличко также сообщил, что Центр протезирования создается на базе городской больницы №12 совместно с немецкими специалистами.

"О содействии немцев в создании такого Центра я договорился с мэром Берлина Каем Вегнером во время своего визита в столицу Германии в сентябре прошлого года. Сегодня идет процесс поставки оборудования, закупленного немецкой стороной. Город начал обустраивать помещение будущего центра", - подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко направил в Верховную Раду и правительство предложения по решению проблемы жилья для внутренне перемещенных лиц по всей Украине.

В частности, он предложил восстановить норму о безвозмездной передаче застройщиками части квартир в сооруженных домах общин.

 

 

 

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Виталий КличкоВоенный