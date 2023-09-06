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Кличко договорился с немецкими партнерами о возобновлении аэропорта "Киев"

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко провел онлайн-встречу с руководством компании Fraport, управляющей многими европейскими аэропортами. Обсуждалось послевоенное возобновление украинских аэропортов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Виталия Кличко.

"Пообщался онлайн с исполнительным директором компании Fraport Штефаном Шульте. Fraport - один из крупнейших операторов аэропортов Европы. Обсудили дальнейшее сотрудничество. В том числе помощь немецких партнеров в будущем, послевоенном возобновлении и налаживании работы украинских аэропортов. В частности, и муниципального аэропорта столицы "Киев" имени И. Сикорского", - заявил Кличко.

Также Штефан Шульте сообщил, что возглавляемая им компания передаст Киеву в качестве благотворительной помощи 100 000 евро, сообщил Кличко.

Мэр Киева поблагодарил Германию за поддержку и помощь и пригласил г-на Шульте посетить Киев.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился с мэром Брюсселя Филиппом Клозом и обсудил следующий инвестиционный форум Киева, который состоится в ноябре в бельгийской столице.

Также Виталий Кличко встречался с главой Федерального министерства финансов Германии Кристианом Линднером и обсуждал помощь Украине в приобретении необходимого оружия.

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КиевВиталий Кличко