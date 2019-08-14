Кличко дав свідчення НАБУ

Мер Києва Віталій Кличко в середу свідчив у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) в кримінальному провадженні, яке відкрили за його зверненням. Про це Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кличка.

Як зазначається, провадження стосується публічної заяви керівника Офісу президента Андрія Богдана про нібито пропозицію йому якимись особами хабаря в 20 мільйонів доларів, нібито від імені і в інтересах Кличка.

"Подібні висловлювання керівника Офісу президента підлягають перевірці в рамках досудового розслідування, оскільки можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень. Дивує одне: чому пан Богдан, юрист за фахом, не звернувся одразу до правоохоронних органів, а пішов з "яскравими" заявами на прес-конференцію? Я, як і все суспільство, хочемо знати: якщо таке трапилося насправді, хто звертався, від чийого імені і з якою пропозицією? Прізвища, суми, умови і чи отримала посадова особа неправомірну вигоду", - написав мер Києва.

Інакше, наголосив Кличко, заява Богдана є брехливою і наклепницькою. Абсолютно невідповідною рівню посади, яку він сьогодні обіймає.

"Переконаний, НАБУ розслідує оприлюднену інформацію і суспільство дізнається правду", - зазначив Кличко.