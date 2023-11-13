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Кличко: в бюджете на 2024 год Киев предусмотрел 1 млрд гривен в поддержку защитников

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Киевская гоодская власть нашла возможность помогать защитникам и в следующем году. В частности, на программу "Защитник Киева" в бюджете на 2024 год заложен 1 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Киев подготовил проект бюджета столицы на следующий год. При том, что парламент фактически лишил столицу и другие города и поселки возможности помогать ВСУ, забрав военный НДФЛ, Киев продолжит поддерживать наших защитников. В 2024 году столица направит еще миллиард гривен по программе "Защитник Киева "В поддержку наших воинов. А также - продолжит привлекать помощь от наших партнеров, чтобы передавать на фронт самое необходимое", - сообщил Кличко.

Мэр Киева также заверил, что, несмотря на сокращенные финансовые возможности, столица и дальше будет помогать военным подразделениям, которые будут обращаться за помощью.

"Общества и так платили в госбюджет 40% НДФЛ, а столица - 60%. Теперь у общин заберут еще больше средств. О которых вряд ли увидим подробные отчеты от центральной власти - куда именно они пошли. Но мы продолжим, в условиях ограниченных возможностей" помогать ВСУ, военным подразделениям, которые к нам обращаются", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Киев предусмотрел более 6,2 млрд гривен в поддержку ВСУ.

Также сообщалось, что 10 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий передачу налога на доход физических лиц военных от местных общин в государственный бюджет задним числом с 1 октября текущего года.

 

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