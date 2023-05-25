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Кличко на форуме по вопросам безопасности подчеркнул важность плана восстановления

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Российский диктатор Владимир Путин хочет Украину без украинцев, поэтому мы должны победить в этой войне и стать сильными. А для этого уже сейчас нужно работать над планом обновления Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко во время выступления на Киевском форуме по безопасности.

"Воздушные атаки России на Киев терпят поражение. Но, к сожалению, сотни домов в Киеве разрушены, многие погибли. Среди них немало детей. Это не специальная военная операция. Это террор. Путин нуждается в Украине, но он хочет иметь Украину без нас. Поэтому мы защищаем не только наш дом, но и наших детей, наше будущее, и должны делать все возможное, чтобы выиграть эту войну, я уверен, что мы остановим Россию и победим в этой войне. Как на поле боя, в военном смысле, так и в экономическом, политическом. Мы должны стать мощными и добиться успеха. Успех должен быть приоритетом в Украине. Успех по всем направлениям", - заявил Кличко.

По его мнению, Украина уже сегодня должна подготовить план восстановления и готова начать его реализацию, как только закончится война.

"Когда мы говорим о послезавтра, мы должны иметь генеральный план, вроде "плана Маршалла", для восстановления Украины. Как только закончится война, этот план должен быть уже готов, и мы должны быть готовы приступить к его реализации. Многие считают, что отстроить Украину - отстроить дома, мосты и все остальное. Нет. Прежде всего имеет значение реформирование Украины. Европейские реформы должны быть реализованы. Борьба с коррупцией, реформа полиции, реформа децентрализации. Мы должны стать успешными. Успех - лучший ответ нашим партнерам, которые поддерживают Украину. И также это самый лучший ответ россиянам от нас", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева также отметил, что при разработке "плана Маршалла" важно иметь в пример успехи таких стран, как Чехия, Польша и другие, которые "успели измениться и добились успехов на европейском пути".

"Мы должны быть готовы работать тяжело. Надо сделать немало, чтобы мы стали достойной семьей в общей европейской семье. А мы должны быть частью этой семьи и частью НАТО. Нейтральный статус был огромной ошибкой последнего времени в современной истории Украины. Сейчас мы это хорошо понимаем", - отметил Виталий Кличко.

15-й Киевский форум безопасности проходит в украинской столице 25 и 26 мая.

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