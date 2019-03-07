Кличко: Австрія підтримує рішення України стати частиною європейського співтовариства

Фото: Віталій Кличко （прес-служба）

Кличко заявив про важливість вступу України до ЄС

Україна зацікавлена в сильній і єдиній Європі. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна.

"Єдність позиції з боку Австрії та Європейського Союзу, зокрема в питанні санкцій, грає дуже важливу роль в боротьбі з російською агресією. Я хотів би, щоб усі європейці пам'ятали, що в цій боротьбі Україна захищає не тільки свою незалежність", - зазначив Кличко.

Про наміри України мер Києва постійно нагадує європейським політикам. За словами Кличка, Австрія підтримує рішення України стати частиною європейського співтовариства.

"На всіх зустрічах я продовжую піднімати тему співпраці з Україною, інвестицій, а також політичної підтримки Австрією прагнення нашої країни бути частиною європейської родини. І всі ці ключові питання зараз дуже актуальні і для України, і для Австрії", - пояснив Кличко.

Міський голова впевнений, що вступ України в Європейський Союз важливий для обох сторін.

"Я переконаний, що інтеграція однієї з найбільших країн Європи в Європейський Союз є стратегічним питанням для всієї Європи. На цьому я наголошую на всіх зустрічах", - підкреслив глава Києва.

При цьому, Віталій Кличко зробив акцент на тому, що Угода про Асоціацію з ЄС є сьогодні кращою програмою реформ і перетворень, які повинна втілити Україна.