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Кличко анімацією привітав українців з Новим роком та Різдвом

Автор: Наталія Гурковська

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців із прийдешніми святами - Новим роком та Різдвом Христовим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook, де він оприлюднив новорічний мультфільм.

У мультфільмі Віталій Кличко показує святому Миколаю столицю. На парашуті вони пролітають над знаковими об’єктами, що побудували чи оновили в Києві останніми роками. Поряд із найбільшим Державним Прапором, однією з нових станцій Борщагівської лінії швидкісного трамвая. Зупиняються у столичному зоопарку біля оновленого вольєра слона Хораса. Далі святий Миколай з Віталієм Кличком проїжджають на велосипедах оновленою Пейзажною алеєю та велосипедно-пішохідним мостом. Святий Миколай випробовує один із дитячих майданчиків у новому садочку та грає в баскетбол на території новозбудованої школи. Завершують свою прогулянку Віталій Кличко зі святим Миколаєм біля головної ялинки країни - на Софійській площі, передає сайт КМДА.

"Здоров’я вам, миру, добра і радості! Ми все подолаємо. З Новим Роком та Різдвом Христовим!" - зазначив у дописі до мультфільму лідер "УДАРу" Кличко.

Як повідомлялося, раніше Кличко відвідав родину Онопрієнків, яка створила дитячий будинок сімейного типу. Місто надало сім'ї, яка взяла на виховання 5 дітей, 4-кімнатну квартиру площею 127,5 кв. м у Дарницькому районі столиці з ремонтом, меблями та побутовою технікою.

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Віталий Кличко