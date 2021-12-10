Кличко: АМУ закликає Кабмін встановити фіксований тариф на електрику для бюджетних установ

"Стрімке зростання цін на електрику та її постачання зумовлює критичне збільшення видатків місцевих бюджетів на забезпечення електроенергією об’єктів соціальної сфери - закладів освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення. Асоціація міст України закликає уряд забезпечити встановлення фіксованого тарифу для бюджетних закладів та установ соціальної сфери, а також комунальних підприємств, які утримують об’єкти критичної інфраструктури", - заявив Віталій Кличко.

За його словами, у 2021 році органи місцевого самоврядування витратили на електроенергію для бюджетних установ 2,5 млрд грн, тобто на 40% більше, ніж у 2020 році. Хоча надання послуг з освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення є делегованими державою повноваженнями, нагадав очільник АМУ.

"Така ситуація призводить до скорочення фінансування інших життєво важливих видатків. Також виникла загроза безперебійному функціонуванню підприємств, що надають послуги із централізованого водопостачання", - зазначив Віталій Кличко.

Правління Асоціації міст України схвалило звернення до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо встановлення фіксованого тарифу для бюджетних установ та комунальних підприємств 10 грудня. На засіданні був присутній міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.