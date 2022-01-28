Кличко: АМУ звернулася до президента через тиск правоохоронців на місцеве самоврядування

"Представники правоохоронних органів часто здійснюють свої повноваження щодо діяльності органів місцевого самоврядування з перевищенням меж, визначених законом та з порушенням процедур досудового слідства. При цьому деякі звинувачення ґрунтуються на доказах, одержаних незаконним шляхом або припущеннях, що прямо заборонено Конституцією України. Велика кількість кримінальних проваджень характеризується необґрунтованістю, багаторічною тривалістю розслідування, порушенням норм процесуального законодавства. Такі порушення призводять до порушень конституційних прав всіх мешканців громад", - йдеться в повідомленні.

Асоціація міст України спрямувала аналітичні дані щодо системних порушень правоохоронців та конкретних фактів обмеження прав органів місцевого самоврядування Генеральному прокурору.

"Переконані, що в сьогоднішніх умовах державна влада та місцеве самоврядування мають діяти спільно та злагоджено. Забезпечити це можливо не шляхом показових справ щодо посадових осіб місцевого самоврядування, а ефективною та неупередженою роботою правоохоронних органів у чіткій відповідності до закону", - підкреслено в зверненні АМУ.