Кличко: більше 27 тис. киян-атошників отримують пільги та матеріальну допомогу

Кличко подякував добровольцям-захисникам України

Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил добровольцев-защитников Украины за их мужество и самоотверженность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра.

"Спасибо вам всем, кто поменял комфортную жизнь на холодные окопы. Кто, рискуя жизнью, пошел отстаивать свою землю и свободу украинского народа. Именно благодаря вам страна выстояла в самые сложные дни на начала российской агрессии. Ваш патриотизм, мужество и самоотверженность - пример для всех украинцев", - отметил Кличко.

Как известно, в июне 2017 года Киеврада приравняла военнослужащих добровольческих батальонов к участникам Антитеррористической операции.

По данным пресс-службы мэра, сегодня льготы получают почти 27,5 тысяч киевлян-участников АТО и членов их семей.

По решению Киеврады от 9 октября 2014 года, также из бюджета столицы для них установлен ряд льгот дополнительно к гарантированным государством льгот и гарантий.

В частности, в этом году дополнительно еще почти 13,5 миллионов гривен из городского бюджета направят на материальную помощь для участников АТО и членов их семей.

Финансируются статьи ежемесячной материальной помощи детям; по обеспечению проездными билетами; по компенсации оплаты за коммунальные услуги; лечение, реабилитацию, оздоровление; образовательные гарантии.

Столица также привлекает опыт ветеранов АТО в обеспечении правопорядка и безопасности на улицах и объектах города.

В конце 2017 года в Киеве создали Коммунальное предприятие “Муниципальная охрана”, задачей которого является обеспечение охраны имущества общины столицы. Большинство работников предприятия – ветераны АТО.

А также ветеранским движением Киева создано общественное формирование “Муниципальная стража”. Это дает возможность привлекать ветеранов, активных киевлян к обеспечению, вместе с Национальной полицией, публичного порядка в городе.