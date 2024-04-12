У Кличко заявили, что аукцион по предоставлению в аренду Житнего рынка прекращен

Департамент промышленности и развития предпринимательства обратился в Департамент коммунальной собственности с просьбой отменить проведение аукциона 15 апреля. Далее департаменты совместно с общественностью наработают обновленные условия для будущего инвестора, которые позволят создать и воплотить в жизнь оптимальную концепцию возрождения рынка, говорится в сообщении КГГА.

"Учитывая резонанс среди общины Киева относительно сохранения "Житнего рынка" и его целевого назначения, мы приняли решение не проводить аукцион сейчас, наработать вместе с киевлянами новые условия конкурса и требования к потенциальному арендатору. На это нам нужно дополнительное время", - заявил директор Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Владимир Костиков.

Он добавил, что главным условием аренды рынка останется срочное проведение капитального ремонта и сохранение функционала. Ведь "Житний рынок" на Подоле - один из старейших рынков Киева. Современное помещение построили еще в 1980 году. И сегодня, после более чем 40 лет эксплуатации, оно нуждается в капитальном ремонте, чтобы соответствовать современным реалиям.

В то же время, именно видение концепции возрождения рынка обязательно должно быть согласовано с киевлянами. Над этим и будут работать в ближайшее время профильные департаменты совместно с представителями общественности, отметили в КГГА.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев объявит новый аукцион на аренду помещения Житнего рынка, являющегося коммунальной собственностью. При этом будет установлен максимальный срок для подачи заявок - 25 дней. Условия сохранения функционала и продолжения работы на рынке останутся.