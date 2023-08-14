У Кличко призывают Раду проголосовать за защиту памятников архитектуры

Сопредседатель фракции партии "УДАР Виталия Кличко" в Киевраде Дмитрий Белоцерковец призвал нардепов принять законопроект №0895, предусматривающий принудительный выкуп городом исторических зданий у безответственных собственников, а также ужесточение уголовной ответственности и штрафов за разрушение объектов культурного наследия.

"После ситуации с вопиющим случаем сноса более чем 200-летнего дома на Подоле, мэр Киева Виталий Кличко призвал Верховную Раду сделать невозможными подобные ситуации и принять инициативы, которые есть в законопроекте 0895. Он был зарегистрирован в прошлом созыве мной вместе с коллегами Николаем Княжицким и Игорем Луценко. Он даже был проголосовал в первом чтении. Главная цель документа - защита памятников архитектуры и сохранение культурного наследия", - отмечает Белоцерковец.

По его словам, инициатива предусматривает увеличение ответственности владельцев зданий-памятников архитектуры за халатное отношение и доведение объектов культурного наследия до разрушения. Он также напомнил о ключевых принципах законопроекта.

"Принудительный выкуп здания у собственника за нарушение правил эксплуатации объектов культурного наследия. В первую очередь владелец объекта получает предупреждение с перечнем нарушений, которые должен устранить. Если он игнорирует замечания, суд может обязать его продать дом. Приоритетное право выкупа в этом случае предоставляется городам, но и по инициативе государства такой объект может быть выкуплен; Штраф за небрежное отношение и доведение объектов культурного наследия в состояние разрушения. Увеличение штрафов за проведение любых незаконных работ на таких объектах, а также штрафы за незаконное размещение рекламы без согласия органа местной власти; Ужесточение уголовной ответственности за нанесение ущерба или уничтожение здания с 3-х лет ограничения свободы до 6-ти", - резюмировал Белоцерковец.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко назвал снос 200-летнего дома на Подоле вопиющим и заявил о том, что городские власти не давали на это никаких разрешений.

Он также инициировал расторжение Киевсоветом договора аренды участка, где было расположено здание и принятие запрета реконструкции и других действий со зданиями старше 100 лет без разрешения градсовета.