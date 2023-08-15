В Кличко рассказали о восстановлении уровня воды и благоустройстве озера Синее

Осенью начнутся работы по расчистке и благоустройству омелевшего озера Синее в Подольском районе. В настоящее время главная цель проекта – расчистка озера на глубину 5 метров и наполнение водоема естественным путем, следующим шагом будет благоустройство территории вокруг озера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Департамента защиты окружающей среды и адаптацию к изменению климата Александра Возного, передает пресс-служба КГГА.

"У коммунального предприятия "Плесо" есть разработанный специалистами проект, которым предполагается расчистка озера Синее на глубину 5 метров, восстановление его гидрологического режима через открытие подземных источников и наполнение водой естественным путем. Кроме того, столичные власти планируют выполнить расчистку соединительного пролива озера и объединить озеро в кольцо для уравнивания уровней воды и предотвращения застоя", - отметил Возный.

По его словам, основная цель сейчас - наполнить озеро водой. В следующем году будет проведено благоустройство, предусматривающее большой пляж и комфортный парк с вело- и беговыми дорожками с соблюдением всех инклюзивных требований.

"Ревитализацию озера Синее начнут после прохождения ряда технических процедур. Исполнителя работ должны определить до середины сентября, а сами работы на объекте стартуют не позже октября текущего года. Расчистка и благоустройство водоема будет финансироваться из специального фонда, средства из которого могут направляться исключительно на природоохранные мероприятия", - подчеркнул Возный.

Он также напомнил, что сам проект ревитализации озера неоднократно обсуждался на многочисленных встречах с местными жителями жилмассива Виноградарь, которые занимаются вопросами озера.