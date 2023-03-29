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У Кличко рассказали о помощи бизнесу в обороне Киева

Фото: Киевский городской совет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Важность помощи, которую частный бизнес Киева предоставил во время обороны столицы, невозможно переоценить. В частности, благодаря бизнесу Киев смог построить надежную сеть защитных сооружений в первые дни широкомасштабного вторжения, а киевляне имели продукты и лекарства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью первого заммэра Киева Николая Поворозника.

"Переоценить их помощь, наверное, будет сложно. Особенно если говорить о строительных компаниях. Ни одна из них не отказала ни в чем, что было нужно для моментальной обороны города: блоки, песок, габионы. Нужна была техника строительная - давали, нужны были инженеры - давали. Помогали с водителями. Поэтому тут отдельная благодарность строительному сектору, бизнесу. Можно также выразить благодарность бизнесу торговому, потому что у нас магазины не прекращали работу. Можно поблагодарить аптечный бизнес, он тоже не прекращал работу", - заявил Поворозник.

По его словам, ни один представитель столичного бизнеса не отказал в помощи, и никто не потребовал оплаты за свою работу.

"Была проблема, заводы остановились и пока блоки ехали из других регионов, бизнесмены разбирали фундаменты, чтобы эти блоки вывезти на блокпосты. И ни одного отказа. Подключились заводы, никто копейки не взял ни с города, ни с государства за эту работу", - отметил заместитель Кличко.

Также Поворозник подчеркнул, что бизнес сейчас самостоятельно восстанавливает разрушения, причиненные российскими ракетами и дронами, поскольку еще не существует формулы по возмещению.

Всего в Киеве повреждено около 850 сооружений, более 400 из которых - жилые дома. Большинство из них уже отремонтированы, а на 30% объектов продолжаются восстановительные работы, отметил замглавы КГГА.

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Киевский городской советКиев