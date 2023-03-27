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У Кличко сообщили, что продолжат борьбу за сохранение склонов Днепра

Фото: Киевская городская государственная администрация (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Киевские городские власти продолжат борьбу за сохранение склонов Днепра, входящих в буферную зону Софийского собора и Киево-Печерской лавры, несмотря на решение суда о выдаче градостроительных условий и ограничений для застройки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт киевской мэрии.

"Речь идет о двух участках, которые расположены на склонах Днепра Центрального исторического ареала столицы - на Владимирском спуске (дома №4 и №6). Оба участка относятся к зоне охраны памятника ландшафта, истории местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долины реки Днепр". Один из участков также относится к буферной зоне объекта всемирного наследия "Киев: Собор святой Софии и прилегающие монастырские сооружения, Киево-Печерская Лавра". Новая застройка на этих участках недопустима и категорически запрещена", - пояснил директор Департамента охраны культурной наследия Александр Никоряк.

По его словам, на указанной территории запрещено сносить историческую застройку, изменять историческую градостроительную структуру, превышать новостройки и надстройки предельно допустимую высоту.

Несмотря на это, арендатор земли пытается грубо нарушить эти условия. Также сообщается, что на городские власти оказывает давление исполнительная служба.

"Сегодня арендатор давит на город с требованием выдать градостроительные условия и ограничения для застройки на участке, где это запрещено. Абсурдно то, что к делу приобщена исполнительная служба. Ее сотрудники также требуют выполнения решения суда, в котором абсолютно не учтена особенность упомянутых участков и запрет на них любых строительных работ. Один из выходов из ситуации – прекращение пользования арендатором земельного участка в связи с намерением нарушить условия пользования участком. И мы будем это инициировать, чтобы защитить Киев от недобросовестных застройщиков", - отметил директор Департамента градостроительства и архитектуры - главный архитектор города Александр Свистунов.

Как сообщалось, границы буферной зоны Софийского собора и Киево-Печерской лавры одобрены Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее столичные власти отстояли в суде 375 га территории заказника "Троещинские луга". Указанный участок земли был возвращен территориальной общине Киева.

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КГГА