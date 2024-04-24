У Кличко инициируют изменение законов для сохранения культурного наследия: штрафы от 850 тысяч

"Значительное количество объектов культурного наследия в Киеве, да и в Украине в целом, находятся в плачевном состоянии из-за непорядочных собственников. Практически по каждому третьему памятнику обнаруживаются нарушения законодательства в сфере охраны культурного наследия. Но на сегодня город не имеет действенных механизмов влияния на собственников таких объектов из-за несовершенного законодательства. Для того чтобы изменить ситуацию, Киев еще пять лет назад предлагал внести изменения в соответствующее законодательство, но нас не слышали… Возможно, на этот раз на уровне ВСК все же получится сдвинуть этот вопрос. Так что вчера передала наши законопроекты главе ВСК", - сообщила Анна Старостенко.

КГГА предлагает, в частности, увеличить штрафы за ненадлежащее содержание собственниками объектов культурного наследия, установив их на уровне от 850 тыс. до 1,7 млн грн. Также предлагается на законодательном уровне предусмотреть возможность принудительного выкупа городом памятников в коммунальную собственность, если владельцы своими действиями способствуют их уничтожению. А за преступления против культурного наследия должна быть предусмотрена уголовная ответственность, уверены в КГГА.

Также в условиях войны нуждается в немедленной ратификации Конвенция Совета Европы о правонарушениях, связанных с культурными ценностями, которую Украина подписала еще в 2017 году, отметила заместитель Виталия Кличко.

"Временная комиссия в Раде, которая была создана с целью политического давления на местное самоуправление, на самом деле могла бы помочь и сделать хотя бы раз что-то полезное. Например, решить ряд вопросов по спасению культурного наследия, которые годами не решаются из-за игнора народными избранниками. Именно это, а не толкотня в кулуарах, должно быть в основе работы нардепов в рамках ВСК. Вместо махать руками, народные избранники из правящей партии могли бы оставить хотя бы одно позитивное упоминание о себе - выполнить свои прямые обязанности и защитить культурное наследие столицы: сделать то, что зависит именно от них", - подчеркнула Старостенко.