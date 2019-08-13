Класика у яблуневому саду

Джаз та латиноамериканська музика у серії безкоштовних концертів на ВДНГ

Із кожним новим днем у класичну музику закохується дедалі більше людей. Із кожним новим днем руйнується дедалі більше міфів та стереотипів пов’язаних із нею. Із кожним новим днем класика усіх жанрів стає доступнішою. Не обов’язково сприймати її занадто серйозно й слухати виключно у концертних залах, адже можна просто насолоджуватися будь-де й будь-коли. Саме з таким месседжем команда ВДНГ розпочала серію безкоштовних концертів класичної музики у яблуневому саду. Відтепер теплими вечорами тут лунає джаз та латиноамериканська музика у живому виконанні міні-оркестру.

17 серпня у «Пікнік Саду» на ВДНГ Fantastic Jazz Band зіграє латиноамериканську класику в межах тематичного концерту «Latin Shadows». На гостей чекає зачаровуючий мікс вогняного ритму і казкових гармоній південноамериканського континенту. Прозвучать п'єси бразильської та афро-кубинської музичної культури.

Трохи згодом, а саме 14 вересня, історію продовжить концерт «Місячне сяйво». У програмі прозвучать улюблені свінгові стандарти, балади та блюзові композиції 30-х - 50-х років. Романтична та пристрасна, проста та одночасно складна музика. Її простота — у прекрасних мелодіях та досконалій гармонії. Її складність — в нестримній експресії, наскрізь пронизаній оголеним блюзовим нервом, поєднаним із віртуозною імпровізацією. Традиційний джаз у його найщирішому, «непопсовому» вигляді представлять, знову ж таки, музиканти Fantastic Jazz Band.

Нагадаємо, що все почалося із золотої епохи джазу. 20 липня у межах концерту «Swing That Music» кожен бажаючий міг почути інструментальні композиції Дюка Елінгтона, Каунта Бейсі, Бені Гудмена у виконанні Fantastic Jazz Band. Вечір видався таким вдалим, що організатори вирішили зробити це доброю традицією.

Latin Shadows: 17 серпня, ВДНГ, Пікнік Сад

Місячне сяйво: 14 вересня, ВДНГ, Пікнік Сад

Вхід вільний!