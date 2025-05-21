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Классический Volkswagen Beetle превратили в спортивное багги: подробности

Фото: Volkswagen Beetle превратили в спортивное багги
Автор: Константин Широкун

Компания Twisted из Британии представила яркий проект Twisted TBug - пляжное багги на базе Volkswagen Beetle.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Top Gear.

Этот локальный автомобильный жанр зародился на пляжах Калифорнии в 1960-х годах. Проект Twisted TBug строго следует концепции Baja Bug. Стандартный кузов укоротили и установили новые фары по центру, которые теперь имеют светодиодную составляющую.

Такая конструкция передней части авто заметно увеличивает угол въезда. На улучшение геометрической проходимости также работают переработанная подвеска и подрезанные крылья, в которых установлены большие колеса с шинами BFGoodrich.

Для лучшего охлаждения четырехцилиндровый оппозитный мотор выставлен на всеобщее обозрение. Фирма Twisted подчеркнула, что подняла мощность стандартного двигателя почти вдвое - до 80 л.с. В подвеске установлены усиленные компоненты, включая амортизаторы Öhlins.

Наконец, компания Twisted также предлагает разнообразную отделку и доработку аскетичного салона классической модели. Каждое конкретное исполнение интерьера обсуждается в индивидуальном порядке. Так же заказывается и весь Twisted TBug: именно поэтому в компании не приводят ни возможный тираж, ни цену.

 

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